Τραγωδία στην Ινδία: Κατέρρευσε κρεμαστή γέφυρα - Φόβοι για δεκάδες νεκρούς (Βίντεο)

Εκατοντάδες άνθρωποι έπεσαν σε ένα ποταμό στο Γκουτζαράτ, όταν κατέρρευσε σήμερα μια κρεμαστή γέφυρα, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Περισσότεροι από 400 άνθρωποι βρίσκονταν πάνω σε αυτήν τη γέφυρα της πόλης Μόρμπι τη στιγμή της καταστροφής. Πολλοί από αυτούς έπεσαν στα νερά του ποταμού Ματσού, μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Zee News.

BREAKING 🇮🇳 : 50 people killed



Local news in #Morbi, #Gujarat region in #India , is now reporting of at least 50 people dead, 43 injured many other people missing possible drowned. after a pedestrian Cable bridge that broke up and had collapsed in the river. pic.twitter.com/eAzG0F8Izx