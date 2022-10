Τραγωδία στην Ινδία: Στους 81 ανέβηκαν οι νεκροί από την κατάρρευση της κρεμαστής γέφυρας (Βίντεο)

Σε 81 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από την την κατάρρευση μιας κρεμαστής γέφυρας στον ποταμό Ματσού, στην πόλη Μόρμπι του κρατιδίου Γκουτζαράτ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Πρωτύτερος απολογισμός έκανε λόγο για 68 νεκρούς.

Η ιστορική γέφυρα, μήκους 230 μέτρων, κατασκευάστηκε την εποχή της βρετανικής αποικιοκρατίας, τον 19ο αιώνα. Είχε κλείσει για συντήρηση για έξι μήνες και δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία πριν από πέντε ημέρες.

Shocking!! Bridge collapsed in #Gujarat and around 400 people fell into water. Bridge was renovated and opened just 5 days ago. pic.twitter.com/k4cbq6MDTx

Το NDTV, ένα τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο, μετέδωσε πως υπήρχαν περίπου 500 άνθρωποι στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσής της, με περίπου 100 να παραμένουν στο νερό.

Τηλεοπτικά πλάνα δείχνουν ανθρώπους να σκαρφαλώνουν στα καλώδια και τα υπολείμματα της γέφυρας καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης προσπαθούσαν να τους σώσουν.

Ο Ινδός υπουργός Εσωτερικών Άμιτ Σαχ δήλωσε «βαθιά λυπημένος για το ατύχημα στο Μόρμπι».

«Πολλοί άνθρωποι διασώθηκαν και ορισμένοι αγνοούνται», είπε ο Αμίτ Τζάλα, τοπικός αξιωματούχος στο νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί οι τραυματίες.

Τα πλάνα που μεταδίδουν τα τοπικά κανάλια δείχνουν ανθρώπους να κρατιούνται από τα σίδερα και τα καλώδια της γέφυρας και να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πίσω στην ξηρά ενώ διασώστες προσπαθούν να τους φτάσουν και να τους βγάλουν από το νερό.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, που βρίσκεται στο Γκουτζαράτ, τη γενέτειρά του, για τριήμερη επίσκεψη, είπε ότι έδωσε οδηγίες στον πρωθυπουργό του κρατιδίου να κινητοποιήσει αμέσως ομάδες για την επιχείρηση διάσωσης.

