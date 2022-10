Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μαζική επίθεση» της Ρωσίας εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων σε πολλές περιοχές - Χωρίς νερό και ρεύμα το Κίεβο (Βίντεο)

Σήμερα το πρωί η Ρωσία εξαπέλυσε "μαζική επίθεση" εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας, ανακοίνωσε η προεδρία της χώρας, δύο ημέρες έπειτα από μια επίθεση εναντίον του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, για την οποία η Μόσχα κατηγόρησε το Κίεβο.

"Οι Ρώσοι τρομοκράτες για μία ακόμη φορά εξαπολύουν μαζική επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων του ενεργειακού συστήματος σε αρκετές επαρχίες", επεσήμανε ο Κίριλο Τιμοσένκο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας.

"Κάποιοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, ενώ άλλοι πέτυχαν τον στόχο τους", πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα σειρά εκρήξεων ακούστηκε στο Κίεβο, ενώ οι περιφερειακές αρχές στο βόρειο, το ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας έκαναν λόγο για πυραυλικές επιθέσεις.Καπνός φαινόταν να υψώνεται πάνω από το Κίεβο έπειτα από περίπου 10 εκρήξεις, σύμφωνα με το Reuters. Όπως δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP, ακούστηκαν πέντε εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα από τις 08:00 ως τις 08:20.

Monday morning. 15+ missiles from Russia already. 10 explosions in Kyiv's region, 2 in Kharkiv so far. Critical infrastructure under attack. No electricity, no water. And it's only 8 in the morning 😃

Fuck them sideways. #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/nYZzEqwZlH