Κίεβο: Ανθρωπιστική κρίση μετά τις νέες ρωσικές επιθέσεις - Άμαχοι σε απόγνωση - Σχηματίζουν ουρές για λίγο νερό

Ουρές σχηματίζουν οι απεγνωσμένοι κάτοικοι του Κιέβου προκειμένου να γεμίσουν μερικά μπουκάλια με νερό καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην υδροδότησης τις τελευταίες ώρες λόγω των ρωσικών βομβαρδισμών.

Άμαχοι και παιδιά με την απελπισία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους αναζητούν τα λιγοστά σημεία όπου η υδροδότηση λειτουργεί.

Πλέον, οι κάτοικοι του Κιέβου όχι μόνο αναγκάζονται να ζούν στο σκοτάδι λόγω των προβλημάτων στις ενεργειακές υποδομές αλλά τώρα καλούνται να επιβιώσουν με λιγοστό ή και καθόλου νερού καθώς η Ρωσία στοχεύει σε εγκαταστάσεις ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των πολιτών προκαλώντας ανθρωπιστική κρίση.

