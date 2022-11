Κυνική δήλωση Πούτιν για τις επιθέσεις στην Ουκρανία: «Μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα» (Βίντεο)

Ρεσιτάλ κυνισμού έδωσε χθες ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για το μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία.

«Τα ρωσικά πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές ήταν εν μέρει απάντηση σε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας το Σαββατοκύριακο» δήλωσε τη Δευτέρα ερωτηθείς σχετικά ο πρόεδρος της Ρωσίας, ξεκαθαρίζοντας απειλητικά ότι οι ρωσικές επιθέσεις θα μπορούσαν να είναι πιο καταστροφικές.

«Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο αυτό», είπε μειδιώντας σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από τη ρωσική τηλεόραση.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τη Δευτέρα την Ουκρανία να εγγυηθεί την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον «ανθρωπιστικό διάδρομο» της Μαύρης Θάλασσας που καθορίζεται στη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών, υπογραμμίζοντας την ύπαρξη «απειλής» μετά την επίθεση του Σαββάτου κατά του ρωσικού στόλου στην Κριμαία.

«Η Ουκρανία πρέπει να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει απειλή για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων», δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου, κατηγορώντας το Κίεβο ότι χρησιμοποίησε τον καθορισμένο διάδρομο για την επίθεση. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αιτιολογήσει την αναστολή της συμμετοχής της Μόσχας στη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει αποχωρήσει από αυτήν.

«Αυτή η επίθεση εξαπολύθηκε από την Ουκρανία κατά των πλοίων του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας (…) Έθεσαν σε κίνδυνο τα πολεμικά και τα εμπορικά πλοία μας», ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου.

Putin tries to justify yesterday's massive rocket attacks on Ukraine.



Hitting civilian infrastructure is a military crime.



Russia is an energy terrorist.



Ukraine needs air defense systems. pic.twitter.com/lznWF201TW