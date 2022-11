Επίθεση κατά Πελόζι: Σοκάρει ο δράστης - «Ηθελα να την απαγάγω και να της σπάσω τα γόνατα»

Κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και απαγωγής απαγγέλθηκαν εναντίον του άνδρα που επιτέθηκε στον σύζυγο της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αμερικανικές αρχές.

Ο Ντέιβιντ ΝτιΠάπε εισέβαλε την Παρασκευή το πρωί στην οικία του ζευγαριού στο Σαν Φρανσίσκο εξοπλισμένος με σκοινί, γάντια και κολλητική ταινία, αναζητώντας την Πελόζι, με σκοπό την απαγωγή της.

Όπως δήλωσε μετά τη σύλληψή του, ήθελε «να της σπάσει» τα γόνατα, αν απαντούσε «ψευδώς» στις ερωτήσεις του.



Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο ΝτιΠάπε είχε την πρόθεση να απαγάγει τη Νάνσι Πελόζι και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 20 χρόνια κάθειρξη, αν κριθεί ένοχος για αυτό το αδίκημα.

Για την επίθεση εναντίον του Πολ Πελόζι ο 42χρονος δράστης κινδυνεύει να καταδικαστεί έως και σε 30 χρόνια κάθερξη.

Ο 82χρονος Πολ Πελόζι, που έπεσε αναίσθητος μετά την επίθεση, αργότερα δήλωσε στην αστυνομία ότι κοιμόταν όταν ένας άγνωστος, οπλισμένος με σφυρί, εισήλθε στο δωμάτιό του στον δεύτερο όροφο της οικίας του και τον ξύπνησε, ζητώντας του να μιλήσει στη σύζυγό του.

