Ανησυχία με την υγεία του Πούτιν: Γιατί λαμβάνει ισχυρές ποσότητες στεροειδών - Τι αναφέρουν πηγές των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «έχει όντως πάρκινσον και καρκίνο του παγκρέατος» αναφέρουν email από πηγή των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στα οποία απέκτησε πρόσβαση η Sun.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, τα έγγραφα του Ρώσου κατασκόπου που ανήκει στον στενό κύκλο του Κρεμλίνου φαίνεται να επιβεβαιώνουν αρκετές από τις φήμες που αναπαράγονται το τελευταίο διάστημα από δυτικά ΜΜΕ, περί σοβαρών προβλημάτων υγείας του 70χρονου ηγέτη.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχει διαγνωστεί με Πάρκινσον πρώιμου σταδίου, αλλά η νόσος εξελίσσεται ήδη... Αυτό το γεγονός θα διαψευσθεί με κάθε δυνατό τρόπο και θα παραμείνει κρυφό. Ο Πούτιν λαμβάνει τακτικά μεγάλες ποσότητες ισχυρών στεροειδών και του χορηγούνται ενέσεις με καινοτόμα αναλγητικά προκειμένου να ανασχεθεί η εξάπλωση του καρκίνου του παγκρέατος, με τον οποίο διαγνώστηκε πρόσφατα», αναφέρουν τα email.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν υποφέρει μόνο από έντονο πόνο, αλλά και από παρενέργειες των φαρμάκων, όπως πρήξιμο στο πρόσωπο και κενά μνήμης.

