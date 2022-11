Ασταμάτητες οι προκλήσεις από Τσαβούσογλου: «Δεν θα επιτρέψουμε επέκταση χωρικών υδάτων στο Αιγαίο - Η Ελλάδα ξέρει τι σημαίνει να διαφωνείς με την Τουρκία»

Νέα πρόκληση κατά της Ελλάδας από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η Άγκυρα, «δεν αποδέχεται το τετελεσμένο γεγονός που την έχει φυλακίσει στις ακτές της», είπε, επίσης o Τσαβούσογλου, κατά τη διάρκεια ομιλίας του, σε πάνελ με θέμα: «Η Τουρκική Εξωτερική Πολιτική στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο». «Η Αθήνα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να εναντιώνεται στην Άγκυρα» ανέφερε προκλητικά ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Επανέλαβε δε τους ισχυρισμούς περί έλλειψης σεβασμού των μειονοτήτων στην Ελλάδα.

Διαστρέφοντας την πραγματικότητα, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, υποστήριξε, προκλητικά ότι η Ελλάδα δεν είναι ειλικρινής στα θέματα που αφορούν στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

