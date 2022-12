Αυτό είναι το αγόρι «σύμβολο» της Μοσούλης – Συγκλονίζει το δράμα του

Η Μοσούλη έπεσε στα χέρια των Ιρακινών δυνάμεων που κατάφεραν να εκδιώξουν και τους τελευταίους τζιχαντιστές και να απελευθερώσουν την πολύπαθη αυτή πόλη.

Βέβαια, οι πανηγυρισμοί γίνονται πάνω στα συντρίμμια της πόλης που δεν θυμίζει σε τίποτα αυτήν που υπήρχε πριν πέσει στα χέρια του Ισλαμικού Κράτους.

Μετά την απελευθέρωση η δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονταν το τελευταίο διάστημα τα παιδιά της Μοσούλης αποτυπώνεται σε ένα μικρής διάρκειας βίντεο.

Σε αυτό ένα νεαρό αγόρι εμφανώς υποσιτισμένο και με επιδέσμους στο σώμα καταφέρνει να ψελλίσει μόλις δύο κουβέντες.

Όπως αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης κρυβόταν τραυματισμένο σε ένα υπόγειο επί 20 ολόκληρες μέρες. «Πονάει πολύ. Δεν μπορώ να κινηθώ» είναι το μόνο που καταφέρνει να πει τη στιγμή που ένας άντρας δίπλα του, κουβαλώντας ένα μικρότερο παιδί, εξηγεί ότι ήταν τραυματισμένο επί 20 μέρες.

‘victory’ in #Mosul has come at a great cost, civilians fighting for their lives: boy who hid in the basement for 20 days, though injured pic.twitter.com/uyRvtFWLAb

— Rudaw English (@RudawEnglish) July 9, 2017