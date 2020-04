Μαίρη Συνατσάκη: Ημίγυμνη στο Instagram για την Ημέρα της Γυναίκας!

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας ήταν χθες και η Μαίρη Συνατσάκη θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για την ημέρα.

Έτσι, δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram ένα ημίγυμνο πορτρέτο της το οποίο συνόδευσε με ένα με απόσπασμα από το βιβλίο “We Should All Be Feminists” της Chimamanda Ngozi Adichie

«Επειδή νιώθω γυναίκα... Αποφάσισα πια, να μην είμαι απολογητική για την θηλυκότητά μου. Η κοινωνία μας, μαθαίνει από πολύ νωρίς στα κορίτσια την ντροπή. “Σταύρωσε τα πόδια σου” “Κάλυψε το σώμα σου”. Τα κάνουμε να αισθάνονται ενοχή μόνο και μόνο για το γεγονός πως γεννήθηκαν κορίτσια. Κι έτσι τα κορίτσια μεγαλώνουν για να γίνουν γυναίκες που δεν επιτρέπεται να μιλήσουν για τις επιθυμίες τους. Μεγαλώνουν για να γίνουν γυναίκες που σιωπούν. Μεγαλώνουν για να γίνουν γυναίκες που δεν μπορούν να πουν ελεύθερα αυτό που θα σκεφτούν. Και μεγαλώνουν -κι αυτό είναι το χειρότερο- για να γίνουν γυναίκες με άπειρο ταλέντο στο να προσποιούνται. Φεμινιστής για μένα είναι εκείνος ο άντρας ή η γυναίκα που λέει “Ναι, υπάρχει πρόβλημα με τον τρόπο που φερόμαστε σε κάποιον με βάση το βιολογικό του φύλο και πρέπει να το διορθώσουμε. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Όλοι μας. Άντρες και γυναίκες. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι!” αποσπάσματα από το βιβλίο “We Should All Be Feminists” της Chimamanda Ngozi Adichie», έγραψε.