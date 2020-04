Οι Killers εξηγούν ποιο είναι το σωστό πλύσιμο των χεριών

Οι Killers με επιδεξιότητα δείχνουν πώς να πλένουμε τα χέρια μας με το βίντεο της επιτυχίας τους «Mr Brightside» για αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό.

Η μπάντα από το Λας Βέγκας ανάρτησε στο Twitter, ένα βίντεοκλιπ με τον αρχηγό Μπράντον Φλάουερς να τραγουδάει τη θρυλική τους επιτυχία του 2003, ενώ πλένει τα χέρια του σε μία προσπάθεια να πείσει τους θαυμαστές να τον ακολουθήσουν, αναφέρει το ΑΠΕ.

Πριν από την ανάρτηση των οδηγιών για πλύσιμο των χεριών μετά μουσικής, το συγκρότημα της ροκ δημοσίευσε ένα παραποιημένο βίντεο που δείχνει τους κατοίκους μιας γειτονιάς στην Ιταλία να τραγουδούν στα μπαλκόνια το «Mr Brightside» και σχολίασαν: «Δεν είναι αληθινό».

Στη συνέχεια πρόσθεσαν το βίντεο με τον Μπράντον Φλάουερς να πλένει τα χέρια του και έγραψαν: «Αλλά αυτό, είναι».

But this is. pic.twitter.com/PlyHdzo2pM