Κορωνοϊός: Το Χόλυγουντ σε καραντίνα – Τα μηνύματα των σταρ από την απομόνωση

Ούτε το Χόλυγουντ δεν απέφυγε τις συνέπειες του κορωνοϊού. Μετά από τα πρώτα διαγνωσμένα «θύματα», τον Τομ Χανκς και την γυναίκα του, Ρίτα Γουίλσον, οι οποίοι βγήκαν από το νοσοκομείο και τώρα αναρρώνουν σε απομόνωση στην Αυστραλία, την Όλγκα Κουριλένκο, η οποία βρίσκεται σε καραντίνα στο σπίτι της στο Λονδίνο, και ο Ίντρις Έλμπα ανακοίνωσε ότι έχει προσβληθεί από τον ιό.

Ο σταρ και η σύζυγός του Σαμπρίνα παραμένουν σε απομόνωση στο σπίτι τους, αφού δεν έχουν μέχρι στιγμής παρουσιάσει συμπτώματα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο σταρ λέει για την κατάσταση της υγεία του: «Νιώθω Ο.Κ., δεν έχω παρουσιάσει έως τώρα συμπτώματα αλλά είναι σε απομόνωση από τότε που ανακάλυψα ότι είχα εκτεθεί στον ιό». Και δίνει τις δικές του συμβουλές: «Μείνετε σπίτι και γίνετε πραγματιστές. Μην πανικοβάλλεστε.»

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ