Η Ριάνα δωρίζει 5 εκατ. δολάρια για την μάχη με τον κορωνοϊό

Πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη έβαλε η Ριάνα συμβάλλοντας και αυτή στις παγκόσμιες προσπάθειες που γίνονται για την ανακούφιση από τον κορωνοϊό.

Η τραγουδίστρια που ασχολείται και με την μόδα, μέσω του ιδρύματός της, το Clara Lionel Foundation, ανακοίνωσε ότι έκανε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ και άλλων χωρών κόντρα στον Covid-19.

Tα χρήματα θα μοιραστούν σε τοπικές τράπεζες τροφίμων σε κοινότητες που πλήττονται ιδιαίτερα καθώς και σε ηλικιωμένους στις ΗΠΑ, ενώ μέρος τους θα δοθεί για να εξεταστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται πληθυσμοί σε χώρες όπως η Αϊτή και το Μαλάουι.

We’ve responded to COVID-19 by distributing $5 million to @PIH @DirectRelief @FeedingAmerica @rescueorg @WHO & #Barbados to prepare communities w/ critical protective gear, medical supplies, equipment and access to food across multiple regions. #CLF #HealthcareHeroes 📷: @PIH pic.twitter.com/DVfSqw6gQK