Μένουμε_σπίτι: Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σας παρακολουθεί (Βίντεο)

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο σας παρακολουθεί! Ο 76χρονος ηθοποιός έκανε ένα βιντεάκι παροτρύνοντας τους ανθρώπους να παραμείνουν στο σπίτι εν μέσω της επιδημίας του κορωνοϊού.

«Πρέπει όλοι να μείνουμε σπίτι, πρέπει να σταματήσουμε την εξάπλωση αυτού του ιού και μπορούμε να το κάνουμε μόνο μαζί, όχι μόνο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να προστατέψουμε τους άλλους και όλους τους ηλικιωμένους που αγαπάμε», λέει ο Ντε Νίρο στο βίντεο. «Σας παρακαλώ».

"I’m watching you."



Robert De Niro urges people to stay at home during the coronavirus outbreak, saying we need to stop the spread of COVID-19, "and we can only do it together." https://t.co/Wzdon7IaOI pic.twitter.com/ryjbCcE48r