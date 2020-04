Κορωνοϊός: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός του «Star Wars» Άντριου Τζακ

Ο ηθοποιός Άντριου Τζακ γνωστός για τον ρόλο του ως Major Caluan Ematt στο franchise "Star Wars" και ως σημαντικός δάσκαλος διαλέκτων του Χόλιγουντ, πέθανε στα 76 του χρόνια από επιπλοκές του κορωνοϊού.

Ο θάνατος του Άντριου Τζακ είναι ο δεύτερος που «ταρασσει» το Χόλίγουντ καθώς πρίν λίγες μέρες πέθανε λόγω της φονικής πανδημίας και ο Μαρκ Μπλουμ.

Η εκπρόσωπος του, Τζιλ ΜακΚάλοου επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση με δήλωσή της στην εφημερίδα Evening Standard, αναφέροντας ότι ο Βρετανός ηθοποιός πέθανε την Τρίτη (31/3) στο Νοσοκομείο του Αγίου Πέτρου στο Σάρεϊ, στο Ηνωμένο Βασίλειο Δυστυχώς, η σύζυγός του, επίσης δασκάλα διαλέκτου, Γκαμπριέλ Ρότζερς δεν μπορούσε να είναι μαζί του τις τελευταίες του στιγμές.

Η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται σε καραντίνα στην Αυστραλία, δημοσίευσε στα social media: «Ο Άντριου Τζακ διαγνώστηκε με κορωνοϊό πριν από δύο ημέρες. Δεν είχε κανένα πόνο και έφυγε ειρηνικά γνωρίζοντας ότι η οικογένειά του ήταν σύσσωμη "μαζί" του».

Η εκπρόσωπός του δήλωσε ότι ο Τζακ Άντριου εξακολουθούσε να εργάζεται πριν από τον θάνατό του, πιο πρόσφατα στην επερχόμενη ταινία Batman του Ματ Ριβς με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

«Ο Άντριου ήταν γεμάτος ζωή - ήταν ψηλός και εντυπωσιακός με τα λευκά μαλλιά που κυμάτιζαν" ανέφερε στη δήλωσή της. "Δεν θα τον προσπερνούσες αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο. Εξακολουθούσε να εργάζεται πολύ, προπονούσε επί του παρόντος τον νέο Batman. Λαμβάνω τόσα πολλά μηνύματα που λένε πόσο θα τους λείψει. Η κοινότητά μας έχει χάσει μία από τις πιο λαμπρές και πιο καθαρές φωνές της» υπογράμμισε.

We lost a man today. Andrew Jack was diagnosed with Coronavirus 2 days ago. He was in no pain, and he slipped away peacefully knowing that his family were all 'with' him.



Take care out there, lovers x@RealHughJackman @chrishemsworth @RobertDowneyJr pic.twitter.com/fm5LevA8n2