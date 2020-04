Η Κάιλι Τζένερ είναι ξανά η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος

Η σταρ του αμερικανικού τηλεοπτικού reality «Keeping Up with the Kardashians» Κάιλι Τζένερ, που έγινε μεγιστάνας από το brand της με προϊόντα μακιγιάζ, διατήρησε την κυριαρχία της ως η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Το Forbes κυκλοφόρησε την ετήσια λίστα των δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με την οποία η αυτοκρατορία Kylie Cosmetics της 22χρονης Τζένερ εκτιμάται στα 1,2 δισ. δολάρια. Η Κάιλι Τζένερ, το νεότερο μέλος της οικογένειας Καρντάσιανς – Τζένερ πρώτη φορά εμφανίστηκε στη λίστα των δισεκατομμυριούχων τον Μάρτιο του 2019.

Τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, η πρωταγωνίστρια του «Keeping With the Kardashians» πούλησε το 51% της Kylie Cosmetics στην πολυεθνική εταιρεία προϊόντων ομορφιάς Coty Inc. έναντι 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Forbes, η Κάιλι Τζένερ είναι μεταξύ των 2.095 ανθρώπων στον κόσμο με περιουσία με δέκα ψηφία.

Η Τζένερ εγκαινίασε την Kylie Cosmetics το 2014 και χάρη στη βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα προϊόντα της εξαντλούνταν συνεχώς, από τα σετ με προϊόντα για χείλη που έφεραν το όνομά της έως την πλήρη σειρά φροντίδας δέρματος που κυκλοφόρησε το 2019. Η Κάιλι Τζένερ πουλούσε τα προϊόντα μακιγιάζ από την ιστοσελίδα της, προτού συνεργαστεί με την Ulta Beauty το 2018. Τα προϊόντα της εμφανίζονται τώρα σε καταστήματα λιανικής πώλησης καλλυντικών.

Σύμφωνα με το Forbes, η Τζένερ είναι μία από τους 10 δισεκατομμυριούχους στον κόσμο ηλικίας κάτω των 30 ετών. Στη λίστα περιλαμβάνονται ο συνιδρυτής του Snapchat, Έβαν Σπίγκελ, 29 ετών, με περιουσία 1,9 δισ. δολάρια και ο συνιδρυτής της Stripe, Τζον Κόλισον, 29 ετών, με περιουσία 3,2 δισ. δολάρια.

Η Κάιλι Τζένερ πρώτη φορά φωτογραφήθηκε για εξώφυλλο του Forbes για το τεύχος Αυγούστου 2018, το οποίο την ανακήρυξε τη νεότερη δισεκατομμυριούχο στον κόσμο σε ηλικία 20 ετών. Τότε η περιουσία της έφθανε τα 900.000 εκατομμύρια δολάρια.