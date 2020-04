Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βγήκε στον Μουτσινά με μπουρνούζι!

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βγήκε με μπουρνούζι το μεσημέρι της Τετάρτης στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και μίλησε για το πώς περνάει αυτές τις ημέρες… στην καραντίνα μαζί με τον τετράποδο φίλο της, τον Μισού.

Κάποια στιγμή έβγαλε το μπουρνούζι της και έμεινε με τα ρούχα, απογοητεύοντας έτσι τον παρουσιαστή του ΣΚΑΪ.

«Την έχω νιώσει την καραντίνα… Δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Σήμερα ήταν λίγο περίεργα. Δεν είχα πολλά κέφια. Μαγειρεύω για όλους τους γείτονες. Δεν τους έχω ξεκάνει ακόμα… Έχω τελειοποιήσει τις ικανότητές μου στην ζαχαροπλαστική. Μαγειρεύω υγιεινά. Περνάω μόνη την καραντίνα. Είμαι single mother! Α ναι θα ξεκινήσουμε και το Just the 2 of Us! Το είχα ξεχάσει» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.