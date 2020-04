Μέγκαν - Χάρι: Αποκαλυπτικό βιβλίο για το Megxit «βάζει φωτιές» στο Μπάκιγχαμ

Απανωτά είναι τα «χτυπήματα» του ζευγαριού Χάρι - Μέγκαν στο παλάτι με πιο πρόσφατη είδηση την κυκλοφορία βιβλίου που θα αποκαλύπτει σημαντικά μυστικά για το Megxit και την «αποκοπή» τους από τα βασιλικά τους καθήκοντα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail η βιογραφία με προσωρινό τίτλο «Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan» θα περιγράφει τα αδιέξοδα του διάσημου ζευγαριού και την τεταμένη σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια.

Το βιβλίο παρουσιάζει μια κολακευτική εικόνα για τη Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι, που έχουν αναπτύξει μια εμμονή με την ιδιωτικότητά τους και τον Αρτσι. Η βιογραφία των 320 σελίδων, που πιθανότατα θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου, αναμένεται να γίνει παγκόσμιο μπεστ σέλερ.

Σύμφωνα με πηγές της Daily Mail, το ζευγάρι επέλεξε δύο δημοσιογράφους για να γράψουν το εν λόγω βιβλίο και οι επαφές έγιναν πριν καν μετακομίσουν στη Βόρεια Αμερική. Ο ένας είναι ό Ομιντ Σκόμπι (Omid Scobie) γνωστός υποστηρικτής της Μέγκαν και ο δημοσιογράφος στον οποίο έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τη βιντεοκλήση του ζευγαριού για τα 94α γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ την περασμένη εβδομάδα. Ο έτερος συγγραφέας είναι, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της DM, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος, Κάρολιν Ντουράντ (Carolyn Durand) πρώην παραγωγός για το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Ο Σκόμπι, που καλύπτει το βασιλικό ρεπορτάζ στο Harper’s Bazaar, και η Ντουράντ, που είναι η ρεπόρτερ για τα βασιλικά νέα του elle.com και του oprahmag.com, ξεκίνησαν να εργάζονται για τη βιογραφία, το καλοκαίρι το 2018.

Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και η πριγκίπισσα Νταϊάνα, με τη μυστική συμμετοχή της στη βιογραφία «Diana: Her True Story», όταν ενθάρρυνε τους φίλους της να μιλήσουν στον συγγραφέα Αντριου Μόρτον. Ενδιαφέρον θα έχει το αν τα μέλη του εσωτερικού κύκλου της Μέγκαν Μαρκλ έχουν λάβει παρόμοιες οδηγίες να βοηθήσουν τους δύο δημοσιογράφους που θα γράψουν το βιβλίο τους. Δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση για το βιβλίο, ενώ φημολογείται ότι περιλαμβάνει «καυτό» παρασκήνιο για τη δραματική αποχώρηση του ζεύγους από το παλάτι και τις ζυμώσεις που προηγήθηκαν.

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν: Eξαλλοι με 4 βρετανικές εφημερίδες



Mέσω μίας επιστολής που έστειλε στους εκδότες των Sun, Daily Mail, Mirror και Express το ζευγάρι έκανε ξεκάθαρο ότι σταματούν κάθε συνεργασία μαζί τους και δεν θα απαντούν σε κανένα ερώτημα δημοσιογράφων των εν λόγω εφημερίδων.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ στις επιστολές τους τονίζουν ότι «αρνούμαστε να προσφέρουμε τους εαυτούς μας ως νόμισμα για μια οικονομία των clickbait και της διαστρέβλωσης» κατηγορώντας τα τέσσερα βρετανικά ταμπλόιντ για ειδήσεις που είναι «διαστρεβλωμένες, ψεύτικες και αδιάκριτες πέραν κάθε λογικής».

Η συγκεκριμένη κίνηση του ζευγαριού έρχεται λίγες ημέρες πριν από την ακροαματική διαδικασία για τη μήνυση της Μέγκαν Μαρκλ εναντίον της Mail on Sunday, για τη δημοσιοποίηση της επιστολής που είχε στείλει στον πατέρα της. «Έχασα τη μητέρα μου και τώρα βλέπω τη σύζυγό μου να πέφτει θύμα των ίδιων ισχυρών δυνάμεων» είχε δηλώσει παλιότερα ο μικρότερος γιος της Λέιντι Ντι, που σκοτώθηκε το 1997 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι, ενώ την καταδίωκαν παπαράτσι.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα τμήμα των media για πολλά χρόνια έχει επιλέξει να ξεχωρίσει τον εαυτό του από την ανάληψη ευθυνών για ό,τι λένε ή τυπώνουν - ακόμα και όταν γνωρίζουν ότι είναι διαστρεβλωμένο, ψεύτικο ή αδιάκριτο. Όταν η δύναμη συνδυάζεται με την απουσία ευθύνης, τίθεται σε κίνδυνο η εμπιστοσύνη στην απαραίτητη αυτή βιομηχανία» υπογραμμίζουν σε άλλο σημείο της επιστολής, σύμφωνα με τον Guardian.

Συνέντευξη Χάρι και Μέγκαν έναντι ποσού «μαμούθ»

Μία συνέντευξη με το αζημίωτο θα παραχωρήσουν ο Χάρι και η Μέγκαν ώστε να μιλήσουν για την αποχώρησή τους από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τους έχει γίνει πρόταση από την Όπρα Γουίνφρεϊ και την Έλεν Ντε Τζενέρις, έναντι ενός διόλου ευκαταφρόνητου ποσού.

Το ζευγάρι για να μιλήσει στην τηλεόραση θα πάρει 1 εκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν τους προσφέρθηκε ή το διεκδίκησαν οι ίδιοι. Φυσικά, θα αποκαλύψουν όλα όσα συνέβησαν με το Megxit, αλλά και τις λεπτομέρειες από την τωρινή τους ζωή και το νέο τους σπίτι μέχρι την ανατροφή του γιου τους.

Οι αρχικές συζητήσεις για τις δύο πασίγνωστες παρουσιάστριες έχουν αρχίσει από τον Ιανουάριο και αφορούσαν την αμοιβή του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Αφού το ζευγάρι δεν έχει πλέον πόρους από πουθενά, χρειάζεται ρευστό για τα έξοδά του, τα οποία είναι υπέρογκα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζυγαριά κλείνει προς την Όπρα με τη Μέγκαν να τη θεωρεί ιδανική για να μπορέσει να χτίσει από την αρχή επικοινωνιακά το πληγωμένο της προφίλ και να κερδίσει την υποστήριξη του κόσμου, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για το Megxit.