Κάιλι Τζένερ: Κάνει ηλιοθεραπεία με «καυτό» μπικίνι στη νέα της έπαυλη!

Η Κάιλι Τζένερ η τηλεστάρ του αμερικανικού reality «Keeping Up with the Kardashians» που έγινε μεγιστάνας από το brand της με προϊόντα μακιγιάζ διατήρησε και φέτος την κυριαρχία της ως η νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η 22χρονη, όπως έχει αποκαλύψει, απολαμβάνει την καραντίνα με την κόρη της Στόρμι και την καλή της φίλη Αναστασία Καρανικολάου στο νέο της σπίτι. Η Κάιλι, στις τελευταίες αναρτήσεις της, έβαλε το πιο καυτό μπικίνι για να κάνει ηλιοθεραπεία δίπλα στην πισίνα.

Η νεαρή αγόρασε πριν λίγο καιρό μια πολυτελή έπαυλη αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων με 7 κρεβατοκάμαρες και 14 μπάνια ενώ στον κήπο της, όπως θα δείτε, δεσπόζει το υγρό στοιχείο.