Τομ Χανκς - Ρίτα Γουίλσον: Έδωσαν πλάσμα αίματος για την ανακάλυψη του εμβολίου του κορωνοϊού

Πριν λίγες ημέρες, ο Τομ Χανκς αποκάλυψε πως με τη σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον θα δώσουν πλάσμα αίματος ώστε να βοηθήσουν και οι ίδιοι με τον τρόπο τους στις προσπάθειες για την ανακάλυψη του εμβολίου για τον κορονοϊό. Άλλωστε, το διάσημο ζευγάρι ήταν από τους πρώτους celebrities, οι οποίοι νόσησαν από τον Covid-19 στις αρχές Μαρτίου κι ενώ βρίσκονταν για επαγγελματικούς λόγους στην Αυστραλία.

Σήμερα κι έχοντας αναρρώσει από τον κορωνοϊό - η Γουίλσον σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε περιγράψει πόσο φρικτή ήταν η εμπειρία της – το ζευγάρι έδωσε εθελοντικά πλάσμα αίματος, όπως είχε υποσχεθεί. Μάλιστα, και οι δύο ανέβασαν στα social media φωτογραφίες από τη διαδικασία.

«Εδώ είναι η σακούλα πλάσματος της περασμένης εβδομάδας. Τέτοια τσάντα! Μετά τη γραφειοκρατία, είναι τόσο εύκολο να πάρεις έναν υπνάκο», έγραψε ο Χανκς στην ανάρτησή του.

Here’s last week's bag of plasma. Such a bag! After the paperwork, it’s as easy as taking a nap. Thanks @arimoin and UCLA. Hanx pic.twitter.com/15WblGiVwe