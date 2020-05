Ραμόνα Βλαντή: Μίλησε για την κόντρα Καγιά – Χριστοπούλου

Καλεσμένη στο OuggaChallenge του Δημήτρη Ουγγαρέζου ήταν σήμερα η Ραμόνα Βλαντή, η οποία μίλησε για τα όσα κάνει όσο μένει σπίτι λόγω του κορωνοϊού ενώ δεν παρέλειψε να πει τη γνώμη της -πάντα με τον δικό της τρόπο - για τα πρόσωπα της showbiz.

Στα άτομα που σχολίασε ήταν η Βίκυ Καγιά, η Έλενα Χριστοπούλου, η Δήμητρα Αλεξανδράκη, αλλά και άλλους...

«Δεν ήταν ότι δεν μπήκαν στο κλίμα του My Style Rocks, αλλά είχαν δεν είχαν την καλύτερη απόδοση, η Μαγγίρα και η Χριστοπούλου.

Έχω κάνει unfollow όλες τις κοπέλες που δεν έχουν την ίδια αισθητική με εμένα, είτε πρώην παίκτριες από το My style rocks, είτε κορίτσια που ασχολούνται με τη μόδα, δηλαδή θέλουν αυτές να πιστεύουν έτσι. Δεν έχουν να μου προσφέρουν μια εικόνα που να είναι της αισθητικής μου.

Ανάμεσα στην Χριστοπούλου και στην Καγιά είμαι με την Χριστοπούλου, φυσικά! Η καλύτερη επιτροπή για το My style rocks θα ήταν ο Κουδουνάρης, ο Γαβαλάς και εγώ. Ο Βασίλης Ζούλιας δεν θα επέλεγε ποτέ την Δήμητρα Αλεξανδράκη γιατί δεν είναι μοντέλο».