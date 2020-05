Σέξι βιντεο: Η Kate Beckinsale... γυμνάζεται μαζί με το σκυλάκι της

H ηθοποιός Kate Beckinsale γυμνάζεται στο σπίτι της και την παράσταση... κλέβει το σκυλάκι της. Η 46χρονη έβαλε την αθλητική της περιβολή και άρχισε να... παίζει με το πομεράνιαν της.

Φυσικά κατέγραψε σε βίντεο το «παιχνίδι» τους και κατάφερε να... κερδίσει εκατοντάδες like και σχόλια από τους φίλους της στα social media. Η Kate Beckinsale είναι Αγγλίδα ηθοποιός. Μετά από κάποιους υποστηρικτικούς τηλεοπτικούς ρόλους, έκανε το ντεμπούτο της στο Much Ado About Nothing ενώ ήταν ακόμη φοιτητρια στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.