Η Ευαγγελία Αραβανή ενθουσίασε τους πάντες με την... καλοκαιρινή της φωτογραφία!

Η θερμοκρασία έχει ανέβει και έχει μυρίσει… καλοκαίρι και δεν είναι λίγοι celebrities που νοσταλγούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην προ κορωνοϊού εποχή.

Ανάμεσά τους και η Ευαγγελία Αραβανή, η οποία δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια throwback φωτογραφία με μαγιό, από διακοπές της το καλοκαίρι.

«I wish I was there (Εύχομαι να ήμουν εκεί)» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε τη φωτογραφία και στην οποία ποζάρει με μπικίνι. Οι διαδικτυακοί της φίλοι ενθουσιάστηκαν με την ανάρτησή της, χαρίζοντάς της απλόχερα του like τους, ενώ έσπευσαν να σχολιάσουν και την εμφάνισή της. Αλλά και να συμφωνήσουν με τη νοσταλγική της διάθεση.