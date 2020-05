Ο Τζιμ Κάρεϊ με νέα σκίτσα... αδειάζει Τραμπ και Τζόνσον

Ο Τζιμ Κάρεϊ έβαλε για ακόμα μια φορά στο στόχαστρο το Fox News και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στις πιο πρόσφατες πολιτικού περιεχομένου γελοιογραφίες του.

Ο Καναδός ηθοποιός έχει γίνει γνωστός για τη ματιά του για πολιτικά γεγονότα, κυρίως για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σε γελοιογραφία που δημοσιεύτηκε την περασμένη Πέμπτη, ο Τραμπ φαίνεται να οδηγεί ένα λεωφορείο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ενώ μια οικογένεια τηλεθεατών του τηλεοπτικού δικτύου Fox διασχίζει από διάβαση τον δρόμο με καλυμμένα τα μάτια. «Όταν η Αμερική χρειαζόταν μάσκες, το Fox News τους έδωσε ύφασμα που χρησιμοποιείται για να καλυφθούν τα μάτια» έγραψε ο Τζιμ Κάρεϊ.

Το δίκτυο έχει επικριθεί έντονα για τον τρόπο κάλυψης της πανδημίας. Τον περασμένο μήνα, κατά του Fox News κατατέθηκε μήνυση στην Ουάσινγκτον από ομάδα που ζητούσε την έκδοση διαταγής για να σταματήσει το δίκτυο να «δημοσιεύσει περαιτέρω ψευδές και παραπλανητικό περιεχόμενο». Ομάδα 74 καθηγητών δημοσιογραφίας υπέγραψε επίσης μια επιστολή, στην οποία χαρακτηρίζεται η κάλυψη του κορονοϊού από το Fox News ως «κίνδυνος για τη δημόσια υγεία».

Σε άλλο σκίτσο του που δημοσιεύθηκε την Κυριακή ο ηθοποιός απεικονίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον ως τα τρομερά δίδυμα φαντάσματα της ταινίας «Η Λάμψη» και γράφει «Έλα παίξε μαζί μας».

«90.0000 στις ΗΠΑ, πάνω από 40.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα υψηλότερα ποσοστά θανάτου στον κόσμο του covid. Οι μισοί από αυτούς τους θανάτους… μπορούσαν να αποτραπούν. REDRUM! REDRUM!! REDRUM!!! (αντίστροφα γραμμένη η λέξη murder-φόνος)» προσθέτει όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

90,0000 in the US, over 40,000 in the UK. Highest death tolls in the covid world. Half of those deaths...preventable. REDRUM! REDRUM!! REDRUM!!! pic.twitter.com/swu7FYtdpQ