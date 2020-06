Η οργισμένη απάντηση της Κάιλι Τζένερ στο Forbes: Πίστευα ότι ήσασταν αξιόπιστοι

Την αντίδραση της Κάιλι Τζένερ προκάλεσε το δημοσίευμα του Forbes σύμφωνα με το οποίο το νεαρό μοντέλο όχι μόνο δεν είναι πια δισεκατομμυριούχο αλλά και ότι παραποίησε τις φορολογικές του δηλώσεις.

«Νόμιζα ότι ήσασταν αξιόπιστοι. Το μόνο που βλέπω είναι μια σειρά ανακριβών δηλώσεων και αναπόδεικτων σεναρίων. Δεν ζήτησα ποτέ κάποιον τίτλο στη ζωή μου. Τέλος» ήταν το πρώτο από τα οργισμένα tweet της 22χρονης.

«Τι διαβάζω Θέε μου» συμπλήρωσε η Τζένερ υποστηρίζοντας ότι όσα γράφει το Forbes είναι εκτιμήσεις.

«Μπορώ να ονοματίσω τουλάχιστον 100 πράγματα που είναι πιο σημαντικά από το πόσα λεφτά έχω» πρόσθεσε σε μια προσπάθεια να απαξιώσει τις αποκαλύψεις.

“even creating tax returns that were likely forged” that’s your proof? so you just THOUGHT they were forged? like actually what am i reading.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period