Οι Anonymous ξαναχτυπούν με συγκλονιστικά στοιχεία για την πριγκίπισσα Νταϊάνα: Ήταν δολοφονία, όχι ατύχημα!

Σύμφωνα με ένα tweet που έγινε τη Δευτέρα από λογαριασμό που φέρεται να ανήκει στους Anonymous και «παίζει» σε διάφορα διεθνή Μέσα, οι ακτιβιστές στον κυβερνοχώρο αποκάλυψαν τη σχέση γνωστών προσωπικοτήτων με το δίκτυο εμπορίας παιδιών του Τζέφρει Έπσταϊν.

Ανάμεσα στα ονόματα που φέρονται να είναι γραμμένα στο μικρό μαύρο βιβλίου του Έπσταϊν είναι οι Ιβάνκα και η Ιβάνα Τραμπ, Ναόμι Κάμπελ, Κρις Ίβανς (παρουσιαστής του BBC, και όχι ο ηθοποιός της Marvel), Μικ Τζάγκερ και Γουίλ Σμίθ αλλά και Τόνι Μπλερ.

Στη συνέχεια ήρθαν και άλλες αποκαλύψεις αναφορικά με το ζήτημα, ξανά από λογαριασμό που φέρεται να ανήκει στους Anonymous. Μία από τις αυτές αφορά τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, που υπαινίσσεται δολοφονία η οποία σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Όπως αναφέρεται στο συγκεκριμένο tweet, η Νταϊάνα είχε μάθει για ένα κύκλωμα trafficking και προσπαθούσε να συλλέξει μαρτυρίες θυμάτων βιασμού. Οι Anonymous είναι σαν να λένε ότι η βασιλική οικογένεια ήταν αυτή που «έστησε» το τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, στις 31 Αυγούστου του 1997, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους ο τότε σύντροφός της, Ντόντι αλ Φαγιέντ, αλλά και ο οδηγός του οχήματος, Ανρί Πολ.

Around the time of her death, Diana was visiting hospitals and care homes Jimmy Savile was preying on at all hours of the night, consoled Elm Guest House victims, and recorded palace rape victim testimony.



Receipt: https://t.co/hSHAPGB8lv https://t.co/yz3ZqIDoLJ