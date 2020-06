Κόνι Μεταξά: Πήγε με σέξι εμφάνιση στο The 2Night Show!

Η εντυπωσιακή και εκρηκτική Κόνι Μεταξά, στην καλύτερη περίοδο της ζωή της, τόσο επαγγελματικά, όσο και προσωπικά, έρχεται στο «The 2Night Show» και μιλά για τη συμμετοχή της στο «Just The 2 Of Us», για τον σύντροφό της, τη σχέση εξ' αποστάσεως, αλλά και για το πόσο πιθανό είναι να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, στο μέλλον.

Έχει βαρεθεί το Instagram; Πώς αντιμετωπίζει, πλέον, τα αρνητικά σχόλια; Πόσο έχει ωριμάσει η ίδια σαν άνθρωπος; Πόσο την έχει βοηθήσει το τηλεοπτικό της ταίρι, Τάσος Ξιαρχό, που εισβάλλει στο στούντιο και μας αποκαλύπτει πως θα ήθελαν να πάνε ακόμα και στη Eurovision μαζί.