Σοκάρει η εξομολόγηση νικητή της Eurovision: «Ο εθισμός κατέστρεψε τη ζωή μου»

O Νορβηγός μουσικός Alexander Rybak έγινε ευρέως γνωστός στην Ευρώπη το 2009. Ήταν τότε που κατάφερε να εντυπωσιάσει όταν με το βιολί του και το τραγούδι «Fairytale» βρέθηκε στην πρώτη θέση του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision. Ο τραγουδιστής, που τα τελευταία χρόνια δεν βρέθηκε συχνά στα φώτα της δημοσιότητας αποκάλυψε το μεγάλο του μυστικό. Με μια ανάρτησή του στο Facebook, o 34χρονος σήμερα Alexander αποκάλυψε ότι τα τελευταία 11 χρόνια είναι εθισμένος στα υπνωτικά και τα αντικαταθλιπτικά, ενώ τον περασμένο Ιανουάριο ξεκίνησε την αποτοξίνωση.

«Ζούσα με ένα μυστικό. Εδώ και 11 χρόνια είμαι εθισμένος στα υπνωτικά και τα αντικαταθλιπτικά. Ξεκίνησε ακίνδυνα, αλλά στο τέλος σχεδόν κατέστρεψε τη ζωή μου. Αυτόν τον Ιανουάριο ξεκίνησα την αποτοξίνωση (με καλή βοήθεια από τους γιατρούς μου) και σιγά σιγά αρχίζω να νιώθω πάλι ο εαυτός μου», έγραψε αρχικά ο τραγουδιστής.

«Τα προηγούμενα χρόνια τα χάπια με έκαναν αδύναμο και φοβισμένο. Επηρέασε όχι μόνο τον εγκέφαλο μου αλλά και τους μύες και το στομάχι μου. Κατέστρεψε τις σχέσεις μου με τους ανθρώπους, αλλά κυρίως σχεδόν κατέστρεψε τη θέλησή μου να ζήσω», πρόσθεσε. «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί εκεί έξω που παλεύουν με τα ίδια προβλήματα, οπότε τις επόμενες εβδομάδες θα μοιραστώ τις εμπειρίες μου μαζί σας και αν κάποιος μπορεί να μάθει από αυτά, θα με κάνει να νιώσω καλύτερα», κατέληξε ο Rybak.

Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ Iγκορίγιεβιτς ζει στο Νεσόντεν (Nesodden) έξω από την νορβηγική πρωτεύουσα, Όσλο. Εκπροσώπησε ξανά τη Νορβηγία, στη Eurovision 2018, με το τραγούδι «That's How You Write a Song», το οποίο ήρθε 1ο στον ημιτελικό και στον τελικό ήρθε 15ο.