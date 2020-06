Ατύχημα για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Δύσκολες στιγμές βίωσε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, καθώς είχε ένα μικρό ατύχημα.

Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια, την οποία απολαμβάνουμε φέτος μέσα από το show του Open, Just the 2 of us, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία σειρά από φωτογραφίες, που δείχνουν να έχει μώλωπες και γρατσουνιές στα πόδια της.

Ωστόσο, όπως τόνισε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο τέλος, είναι μία χαρά στην υγεία της.

Μάλιστα, η ίδια έσπευσε να βάλει ένα emoticon ματάκι σε όλες τις φωτογραφίες, ώστε να προστατευθεί από το λεγόμενο “κακό μάτι”.