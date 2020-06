Σακίρα: Βρήκε το καινούργιο της χόμπι - Δεν πάει το μυαλό σας!

Η Σακίρα αποκάλυψε θεαματικά το καινούργιο της χόμπι που είναι το skateboard. Με ένα εντυπωσιακό home βίντεο που δημοσίευσε στο instagram.

«Το νέο μου χόμπι. Ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε αυτό και την κεραμική» σχολιάζει στην ανάρτησή της η 43χρονη Κολομβιανή σταρ, επιδεικνύοντας τις ικανότητές της στο skateboard.

Η ίδια εμφανίζεται με προστατευτικό κράνος και με μεγάλη άνεση στην ισορροπία πάνω στη σανίδα του skateboard, υπό τους ήχους του αγαπημένου τραγουδιού Walking On A Dream των Empire of the Sun.