Σοκ: Κατέρρευσε επί σκηνής γνωστός κωμικός – Διαγνώστηκε με κορωνοϊο

O γνωστός ηθοποιός, κωμικός και πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντι Ελ Χιούγκλι μετά το ατύχημα που είχε επί σκηνής κατά τη διάρκεια παράστασης στο Νάσβιλ ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Ο 57χρονος κωμικός υπέφερε από εξάντληση μετά από μια εβδομάδα αδιάλειπτης εργασίας και μετακινήσεων για την πραγματοποίηση των παραστάσεών του, δήλωσε ο εκδότης του στο CNN.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Χιούγκλι είπε ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό μετά από μία σειρά εξετάσεων στις οποίες υπεβλήθη όταν μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο Saint Thomas του Νάσβιλ, μετά την κατάρρευσή του.

«Ήμουν, όπως λένε, ασυμπτωματικός» έγραψε. «Δεν είχα συμπτώματα γρίπης, βήχα, πυρετό, απώλεια όσφρησης ή γεύσης. Προφανώς απλώς έχασα τις αισθήσεις μου».

Ο ηθοποιός, αφού ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς του φίλους για τις προσευχές και τις ευχές τους, ανακοίνωσε ότι θα μπει σε καραντίνα δύο εβδομάδων στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει.

DL Hughley passed out during his stand-up show at Zanies Nashville tonight. Prayers up for him! pic.twitter.com/qoE1CzbqHf