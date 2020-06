Σοκ στο Χόλιγουντ- Αυτοκτόνησε ο Στιβ Μπινγκ!

Σοκ προκάλεσε στο Χόλιγουντ η αυτοκτονία του γνωστού παραγωγού ταινιών Στιβ Μπινγκ. Ο 55χρονος φέρεται να αυτοκτόνησε πηδώντας από το διαμέρισμά του που βρίσκεται στον 27ο όροφο πολυτελούς συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Century City.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Bing κηρύχθηκε νεκρός στις 1:10 μ.μ. ωστόσο, εκκρεμεί η οριστική απόφαση για τα αιτία του θανάτου και η ταυτοποίηση του αποθανόντος από τον ιατροδικαστή.

Όπως ανέφεραν πηγές στο TMZ ο Μπινγκ έπασχε από κατάθλιψη λόγω της έλλειψης ανθρώπινης επαφής κατά τη διάρκεια της καραντίνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπινγκ είχε σχέση παλαιότερα με την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ, με την οποία απέκτησαν και τον γιο τους Damian, αν και αρχικά είχε αμφισβητήσει την πατρότητα. Τον Ιούνιο του 2002, όπως έπειτα από τεστ DNA, αποδείχθηκε ότι αυτός ήταν ο πατέρας του παιδιού. Ο Bing είναι επίσης ο πατέρας της Kira Bonder, κόρη της πρώην επαγγελματίας τενίστριας Lisa Bonder.

Στην καλλιτεχνική του πορεία, έγραψε το σενάριο για το Kangaroo Jack του 2003, έχει υπογράψει την παραγωγή σε διάσημες ταινίες όπως το Get Carter και το Every Breath ενώ χρηματοδότησε το The Polar Express του Tom Hanks. Ανάλογη η δράση του και στο Beowulf του 2007 αλλά και στο Shine a Light των Rolling Stones με υπογραφή Μάρτιν Σκορτσέζε. Ήταν πρόεδρος της Shangri-La Entertainment. Στην προσωπική του ζωή,