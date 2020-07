Ζάλισε... το Instagram η Εύη Ιωαννίδου με την topless φωτογραφία της!

Η Εύη Ιωαννίδου, θέλησε ούτε λίγο ούτε πολύ να βάλει… «φωτιά» στο διαδίκτυο το απόγευμα της Τετάρτης μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το πρώην κορίτσι του GNTM επέλεξε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία μόνο με το εσώρουχο της που, όπως ήταν επόμενο, προκάλεσε βροχή από αντιδράσεις και θερμά σχόλια των διαδικτυακών της φίλων.

«Sometimes it’s better to be alone, nobody can hurt you» έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την εντυπωσιακή της ανάρτηση η Εύη Ιωαννίδου.