Δείτε για πρώτη φορά την φουσκωμένη κοιλιά της Τζίτζι Χαντίντ!

Η Τζίτζι Χαντίντ η οποία περνάει μια από τις πιο όμορφες περιόδους για μια γυναίκα αυτή της εγκυμοσύνης, μέχρι χθες δεν είχε δείξει ούτε μια φορά την φουσκωμένη κοιλιά της.

Σε live, όμως, του περιοδικού V Magazine για το πρότζεκτ με τίτλο Gigi Journal Part II, το 25χρονο μοντέλο έκανε την «αποκάλυψη».

Η ίδια έχει εξηγήσει ότι ο λόγος που δεν εμφάνιζε την κοιλιά της ήταν γιατί ήθελε οι φίλοι της να μην ασχολούνται με την εγκυμοσύνη της αλλά με την πανδημία του κορωνοϊού και το κίνημα Black Lives Matter.

Η 25χρονη περνάει την περίοδο αυτή στην Πενσυλβάνια και συγκεκριμένα στη φάρμα της μητέρας της Γιολάντα Φόστερ προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό της και το έμβρυο από τυχόν περιπέτειες λόγω κορωνοϊού.

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb