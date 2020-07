Η συγκλονιστική ανάρτηση της Τζένιφερ Άνιστον: Αυτός είναι ο φίλος μας ο Κέβιν, αυτός είναι ο κορωνοϊός

Οργισμένη είναι η Τζένιφερ Άνιστον με όσους αγνοούν τις οδηγίες για τον νέο κορωνοϊό και δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας. Μάλιστα, έκανε μια συγκλονιστική ανάρτηση με έναν φίλο της ο οποίος είναι σε καταστολή λόγω του ιού και κάλεσε τον κόσμο να φορά μάσκες.

«Αυτός είναι ο φίλος μας ο Κέβιν. Απόλυτα υγιής χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα. Αυτός είναι ο κορωνοϊός. Αυτό είναι αληθινό» έγραψε η Άνιστον συνοδεύοντας την συγκλονιστική φωτογραφία του φίλου της στο νοσοκομείο.

This is our friend Kevin. Perfectly healthy, not one underlying health issue. This is Covid. This is real. ⠀

We can't be so naive to think we can outrun this...if we want this to end, and we do, right? The one step we can take is PLEASE #wearadamnmask.⠀ pic.twitter.com/RUqZZH4adC