Έρχεται το prequel του Game of Thrones!

Η νέα τηλεοπτική σειρά θα βασίζεται στο «Fire and Blood» του George RR Martin και καταγράφει τα γεγονότα που σημειώθηκαν περίπου 300 χρόνια πριν από τα όσα συνέβησαν στο Game Of Thrones.

Ο βετεράνος σκηνοθέτης του «Game of Thrones», Miguel Sapochnik (Battle of the Bastards, Hardhome), θα είναι ο showrunner της σειράς μαζί με τον Ryan Condal που ανέπτυξε την ιδέα, ενώ θα σκηνοθετήσει και το πιλοτικό επεισόδιο. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα η σειρά δεν αναμένεται πριν το 2022.

Το HBO έχει δεσμευτεί για 10 επεισόδια της σειράς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για το casting. Το «Fire & Blood» καλύπτει 150 χρόνια και περιλαμβάνει την άνοδο και την πτώση πολλών ηγετών στο Westeros, οπότε δεν είναι σαφές ποιοι χαρακτήρες και ποια χρονική περίοδος θα είναι το επίκεντρο της σειράς.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ