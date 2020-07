Η Λάουρα Νάργες με μαγιό είναι ακόμα πιο σέξι!

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σαντορίνη απολαμβάνει η Λάουρα Νάργες.

Η όμορφη παρουσιάστρια μαυρισμένη και πιο όμορφη από ποτέ, ποζάρει στην πισίνα του ξενοδοχείου με σέξι κίτρινο μπικίνι.

Μάλιστα, δημοσίευσε σχετική φωτογραφία στο λογαριασμό της στο Instagram, συνοδεύοντάς της με τη λεζάντα: «Who’s in for a dive? (And actually teach me how to). Τα, δε, likes και σχόλια κάτω από την ανάρτησή της «έπεσαν» βροχή.