Ξέσπασε σε κλάματα η Κιμ Καρντάσιαν στην πρώτη συνάντηση με τον Κάνιε Γουέστ μετά το παραλήρημα

Η Κιμ Καρντάσιαν ξέσπασε σε κλάματα με λυγμούς όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Κάνιε Γουέστ μετά από το παραλήρημά του στο twitter. Η 39χρονη reality star συνάντησε τον σύζυγό της μέσα σε ένα αυτοκίνητο και ο φωτογραφικός φακός την τσάκωσε σε τραγική κατάσταση.

Είναι η πρώτη φορά που το παντρεμένο ζευγάρι φωτογραφίζεται μαζί μετά την καταστροφική πρώτη του προεκλογική ομιλία του Γουέστ στο Βόρειο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας.

Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά φάνηκε να έχει μία έντονη συνομιλία ενώ έφευγαν από εστιατόριο του Γουαϊόμινγκ όπου ο Γουέστ έχει αποκτήσει ένα ράντσο αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

