Η Βίκυ Κάβουρα ποζάρει με «καυτό» μπικίνι και εντυπωσιάζει με τις αναλογίες της!

Τις διακοπές της στη Μύκονο απολαμβάνει η Βίκυ Κάβουρα και δεν έχει σταματήσει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί των ανέμων.

Η ηθοποιός κάνει τις βουτιές της στα κρυστάλλινα νερά του Αιγαίου, περνάει όμορφες στιγμές μαζί με φίλους και γεμίζει τις μπαταρίες της ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν που θα ξεκινήσει για εκείνη από Σεπτέμβρη.

Η Βίκυ πόζαρε στον φακό με αέρα μοντέλου, έχοντας επιλέξει αυτή τη φορά ένα χρυσό μπικίνι, που αναδείκνυε άψογα το καλλίγραμμο κορμί της. «We travel not to escape life, but for life not to escape» , έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που την συνόδευε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι followers της έσπευσαν να της κάνουν like, ενώ δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που άφησαν άκρως κολακευτικά σχόλια για την εντυπωσιακή σιλουέτα της.