Η Rita Ora είναι τρελά ερωτευμένη με τον γιο του Κώστα Γαβρά - Δείτε φωτογραφίες!

Η Rita Ora είναι ερωτευμένη με έναν γνωστό γοητευτικό Έλληνα. Η διάσημη Βρετανίδα τραγουδίστρια και ο γιος του Κώστα Γαβρά, Ρομέν. απολαμβάνουν τις σκαφάτες διακοπές τους στην Ίμπιζα και για πρώτη φορά ο φωτογραφικός φακός «τσάκωσε» το ζευγάρι.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές του και τον έρωτάς του, την ώρα που οι φωτογραφίες τους τις τελευταίες ώρες φιγουράρουν στον βρετανικό Τύπο. Η 29χρονη τραγουδίστρια φορώντας ένα μοβ μπικίνι γελά και χαίρεται τις στιγμές στο πλευρό του 39χρονου αγαπημένου της, ο οποίος είναι ιδιαίτερα περιποιητικός μαζί της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη Mirror, την ώρα που έβγαιναν από το νερό, ο Ρομέν τη βοήθησε να ξανά ανέβει στο σκάφος, ενώ κάποια άλλη στιγμή, την έσπρωξε στη θάλασσα, καθώς στεκόταν ανυποψίαστη στο πίσω μέρος του σκάφους.

Rita Ora splashes around with boyfriend Romain Gavras on a boat in Formentera https://t.co/gL8X0SujBM — The Sun (@TheSun) July 30, 2020

Σύμφωνα με τα βρετανικά δημοσιεύματα, η Ora είναι ξετρελαμένη με τον Γαβρά και οι δυο τους είναι αχώριστοι.

«Είναι σοβαρή η σχέση της με τον Ρομέν και αγαπιούνται πολύ. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολύ καιρό που είναι σε σοβαρή σχέση με κάποιον», αναφέρει μία πηγή στη «The Sun».

Πάντως, η νεαρή τραγουδίστρια δείχνει πολύ ευτυχισμένη, ενώ ανέβασε και η ίδια φωτογραφίες της από τις διακοπές τους στο λογαριασμό της στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by RITA ORA (@ritaora) on Jul 29, 2020 at 10:15am PDT

Ποιος είναι ο Ρομέν Γαβράς

Ο Ελληνό-Γάλλος σκηνοθέτης βίντεο κλιπ ακολούθησε τα καλλιτεχνικά βήματα των γονιών του, του καταξιωμένου Κώστα Γαβρά και της μητέρας του Μισέλ. Στο ενεργητικό του έχει πολλές δουλειές, μεταξύ αυτών και το κλιπ του Kanye West, «No Church in the Wild».

Επίσης, σκηνοθέτησε το αμφιλεγόμενο βίντεο της Μ.Ι.Α., «Born Free», ενώ έχει κερδίσει δύο βραβεία VMA το 2012 στις κατηγορίες Best Cinematography and Best Direction, και τα δύο για το βίντεο «Bad Girls» που σκηνοθέτησε για τη M.I.A.