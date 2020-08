Σάλος ξέσπασε με την εμφάνισή της Άμπερ Χερντ χωρίς σουτιέν σε τζαμί στην Τουρκία - Δείτε φωτό!

Στην Τουρκία βρίσκεται για διακοπές η Άμπερ Χερντ μετά τη δικαστική της διαμάχη με τον Τζόνι Ντεπ με αφορμή το επεισοδιακό τέλος του γάμου τους και τις μεταξύ τους κατηγορίες. Ωστόσο, το μοντέλο και ηθοποιός κατάφερε να προκαλέσει κακό χαμό, λόγω της ενδυματολογικής της εμφάνισης σε τζαμί της Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα, η Χερντ εμφανίσθηκε στο τζαμί φορώντας στο κεφάλι της ένα κόκκινο χιτζάμπ που ίσα φαίνονταν οι ξανθές της μπούκλες και ένα μέρος του λαιμού της. Μέχρι εδώ καλά. Αυτό που προκάλεσε τον σάλο ήταν το λευκό αραχνοΰφαντο μπλουζάκι της που άφηνε ακάλυπτο το στήθος της, μιας και η Άμπερ Χερντ δεν φορούσε σουτιέν.

Η εμφάνισή της (η ίδια ανέβασε φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έχοντας περιορίσει τα σχόλια) έκανε έξαλλους πολλούς χρήστες του Twitter, κατηγορώντας την για απρεπή εμφάνιση και ασέβεια.

Τα σχόλια έδωσαν και πήραν, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μεταξύ άλλων την κατηγορούσαν ως «ψεύτικη» και πως στη δικαστική τους διαμάχη το δίκιο το έχει ο Τζόνι Ντεπ.

Η Χερντ, αντί να προσπαθήσει να ρίξει τους τόνους, ανέβασε στο λογαριασμό της στο twitter ένα άρθρο που την κατακεραυνώνει για την εμφάνισή της, κατηγορώντας το μέσο ότι πρόκειται για ένα «πληρωμένο» άρθρο.

https://t.co/yCM43yPgxj

Nope. Apparently whoever paid 4 this to b “written” wasnt paid enough. Ill make it easy(ier):

Mosques are real places. So are museums & churches. So are head scarfs (where they are sometimes required n order 2 visit). Mystery solved.