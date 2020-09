Έφυγε από τη ζωή στα 82 της, σταρ του Game Of Thrones

Η Diana Rigg, ηθοποιός του James Bond και της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς Game of Thrones έφυγε από τη ζωή στα 82 της χρόνια. Τον θάνατό της δημοσίευσε ο δημοσιογράφος του BBC, Lizo Mzimba, στο Twitter.

Η Rigg έπαιξε τον ρόλο της Countess Tracy di Vicenzo στην έκτη ταινία Bond με τίτλο «On Her Majesty's Secret Service». Επίσης, συμμετείχε στους The Avengers ως «Emma Peel».

Dame Diana Rigg has died at age of 82. From The Avengers to Bond film On Her Majesty’s Secret Service to Game of Thrones, she had an incredible career #RIPDianaRigg pic.twitter.com/yM5YfDzaiW