Έμμα Στόουν: Έγκυος για πρώτη φορά η πρωταγωνίστρια του «La La Land»

Η Emma Stone είναι έγκυος για πρώτη φορά και μάλιστα υπάρχουν αποδείξεις! Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό In Touch Weekly, δείχνουν την ηθοποιό με φαρδιά ρούχα και φουσκωμένη κοιλιά, αποδεικνύοντας πως η πρωταγωνίστρια του La La Land είναι έγκυος.

Ήταν Δεκέμβριος του 2019, όταν η Emma Stone ανακοίνωσε ότι αρραβωνιάστηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Dave McCary. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, τα δημοσιεύματα τους θέλουν να έχουν ενώσει τις ζωές τους και επίσημα. Σύμφωνα με το PageSix, η διάσημη ηθοποιός και ο σκηνοθέτης του Saturday Night Live παντρεύτηκαν πρόσφατα.

Μάλιστα, οι τελευταίες φωτογραφίες του ζευγαριού ενισχύουν τις φήμες ότι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, καθώς φοράνε ίδια δαχτυλίδια. Το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φόρα το 2016, όταν η Emma Stone παρουσίασε ένα επεισόδιο του Saturday Night Live, όπου σεναριογράφος είναι ο Dave McCary. Οι δυο τους είναι μαζί τρία χρόνια και τώρα είναι έτοιμοι να υποδεχτούν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί!

Oh also - Emma Stone and Dave McCary have been spotted wearing matching gold bands on their ring fingers (making us believe they already got married) as they took a walk in Los Angeles 🥰 pic.twitter.com/ejpNzrSwNO