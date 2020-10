Η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ χτυπά «παλαμάκια» με τα... οπίσθιά της! (βίντεο)

Ένα νέο σούπερ σέξι βίντεο της Ιζαμπέλ Γκουλάρτ στο instagram ήταν αρκετό για να αγγίζει μέσα σε λίγες ώρες τις 900.000 προβολές.

Η 35χρονη καλλονή από τη Βραζιλία, απολαμβάνει το μπάνιο της στην πισίνα, κάπου στο Σάο Πάολο, και φορώντας το πιο αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό της, είναι ξαπλωμένη μπρούμυτα πάνω σε φουσκωτό στρώμα.

Το highlight είναι το πλάνο λίγων δευτερολέπτων στους γλουτούς της που ανταποκρίνονται ρυθμικά στο τέμπο του τραγουδιού There It Go (The Whistle Song) του ράπερ Jueltz Santana που ακούγεται.