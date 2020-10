Η Γκαλ Γκαντότ μεταμορφώνεται σε... Κλεοπάτρα!

Η Γκαλ Γκαντότ αποκάλυψε ότι θα συνεργαστεί ξανά με τη σκηνοθέτιδα της ταινίας «Wonder Woman», Πάτι Τζένκινς, για ένα φιλμ με θέμα τη βασίλισσα των Πτολεμαίων στην αρχαία Αίγυπτο, Κλεοπάτρα.

«Μου αρέσει να ξεκινώ νέα ταξίδια» είπε η Γκαντότ. «Λατρεύω τον ενθουσιασμό των νέων πρότζεκτ, τη συγκίνηση του να ζωντανεύω νέες ιστορίες. Η Κλεοπάτρα είναι μια ιστορία που ήθελα να αφηγηθώ εδώ και πολύ καιρό. Δεν μπορώ να είμαι πιο ευγνώμων για αυτήν την ομάδα Α!!» τόνισε η Ισραηλινή ηθοποιός.

Η Λέτα Καλογρίδη, η οποία έχει γράψει το σενάριο των ταινιών «Αλέξανδρος», «Το Νησί των Καταραμένων» και «Αλίτα: Ο Άγγελος της Μάχης» θα είναι σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός της κινηματογραφικής μεταφοράς της επικής ιστορίας για την Paramount Pictures, αναφέρει το ΑΠΕ.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB