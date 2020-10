Έφυγε από τη ζωή η «Berta» που αγαπήσαμε στη σειρά Two and a Half Men

Τη θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Conchata Ferrell, η οποία έγινε διάσημη σε όλο τον κόσμο μέσα από το ρόλο της οικιακής βοηθού Berta στη δημοφιλή σειρά Two and a Half Men.

H ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 77 ετών από ανακοπή καρδιάς. καθώς αντιμετώπιζε τους τελευταίους μήνες σοβαρά προβλήματα υγείας και την είδηση του θανάτου της επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ της Dan Spilo.

H Conchata Ferrel είχε κάνει μια πολυετή λαμπρή καριέρα σε σινεμά, θέατρο και τηλεόραση, είχε προταθεί τρεις φορές για βραβείο ΕΜΜΥ, αλλά και για θεατρικά βραβεία και είχε εμφανιστεί και σε γνωστά φιλμ όπως το Erin Brockovich

Ο Jon Cryer, ο δημιουργός της σειράς που έκανε διάσημη την Conchata έγραψε μια σειρά από συγκινητικά μηνύματα στο twitter για την ηθοποιό.

an absolute sweetheart a consummate pro a genuine friend a shocking and painful loss. Berta, your housekeeping was a tad suspect, your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR