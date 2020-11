Κλόε Καρντάσιαν: Αποκάλυψε πως νόσησε από κορωνοϊό - «Tο στήθος μου έκαιγε όταν έβηχα»

Η Κλόε Καρντάσιαν νόσησε από κορονοϊό πριν από λίγο καιρό.

Αυτό επιβεβαιώνεται στο τρέιλερ από το νέο επεισόδιο του “Keeping Up With the Kardashians”. Το βίντεο ξεκινά με τις Κιμ Καρντάσιαν και Κρις Τζένερ να εκφράζουν την ανησυχία τους για τον ιό.

"Απλώς περιμένουμε με ανυπομονησία τα αποτελέσματα για την Khloe, για να δούμε αν το έχει ή όχι", λεέι η Κιμ Καρντάσιαν στην κάμερα.

Στη συνέχεια του τρέιλερ, η εξουθενωμένη Κλόε Καρντάσιαν επιβεβαιώνει ότι είναι θετική στον COVID-19.

«Μόλις ανακάλυψα ότι έχω κορονοϊό. Έχω πάει στο δωμάτιό μου. Θα είναι μια χαρά, αλλά για δύο ημέρες ήμουν πολύ άσχημα.", είπε αρχικά η ίδια.

Η Κλόε αποκάλυψε ότι υπέφερε από εμετό, ναυτίες, τρομερούς πονοκεφάλους που δεν έμοιαζαν με ημικρανίες, αλλά και έντονο βήχα. "Το στήθος μου έκαιγε όταν έβηχα.", αναφέρει χαρακτηριστικά στην κάμερα.

Με βραχνή φωνή, η Κλόε Καρντάσιαν επισημαίνει, επίσης, ότι ο λαιμός της δεν έχει ακόμη αναρρώσει και λέει: "Επιτρέψτε μου να σας πω, ότι είναι αληθινό. Όμως, θα το ξεπεράσουμε όλοι.".