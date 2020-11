Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Αναστάσιος Ράμμος βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό

Μετά τον Τρύφωνα Σαμαρά και την Αλεξάνδρα Κατσαΐτη, δύο ακόμη συμμετέχοντες στο celebrity talent show του OPEN, Just the 2 of Us διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.

Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο παρτενέρ της στο σόου, Αναστάσιος Ράμμος αν και ασυμπτωματικοί είναι φορείς του ιού.

Ο Νίκος Κοκλώνης μίλησε τηλεφωνικά στο «Ευτυχείτε» ανακοινώνοντας την αναβολή του σόου για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Πήραμε την απόφαση και για 15 μέρες κλεινόμαστε σπίτι μας όλοι, καλού κακού. Δεν θα έχουμε J2US ούτε την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα δυστυχώς είχαμε άλλα δύο θετικά αποτελέσματα, τα οποία είχαν βγει αρνητικά. Δεν ξέρουμε πού κόλλησαν. Εμείς πρέπει να πάρουμε πάλι όλες τις προφυλάξεις, άρα 15 μέρες δεν βγαίνει τίποτα στον αέρα, κανένα γύρισμα, κανένα σόου. Όλοι ασυμπτωματικοί, όλοι μια χαρά και αυτό είναι που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας.

Αυτός ο ιός είναι τόσο κοντά μας που μπορεί να μη νιώθουμε τίποτα, να μη φαίνεται τίποτα, να είμαστε μια χαρά και τελικά να βγούμε θετικοί και να το μεταδίδουμε. Άρα, αποστάσεις, τεστ και μάσκες. Εγώ πήρα την απόφαση να μην κρύψουμε ούτε ένα περιστατικό, αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του γιατί καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί θα ήθελαν να αποκρύψουν κάποια κρούσματα για πολλούς λόγους», είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κοκλώνης.