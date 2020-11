Η Ελένη Φουρέιρα ως digital beauty brand Influencer των Fenty Beauty by Rihanna

Η Ελένη Φουρέιρα συμμετείχε στην digital δράσης του παγκόσμιου brand καλλυντικών Fenty Beauty by Rihanna, με τίτλο “Fenty Face”.

Η ομάδα των Fenty Beauty by Rihanna επέλεξε τη νούμερο ένα star Ελένη Φουρέιρα ως την digital Influencer του brand για την Ελλάδα. H ίδια, φωτογραφήθηκε και μοιράστηκε με τους followers της τα αγαπημένα της προϊόντα από το brand που υπογράφει το παγκοσμίου φήμης pop icon Rihanna. Η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε φωτογραφίες και video στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με full make up face που δημιούργησε η ίδια, χρησιμοποιώντας τα πιο hot προϊόντα του brand Fenty Beauty by Rihanna.

Ως digital beauty brand Influencer στο Fenty Face Activation συμμετείχε επίσης και η επιτυχημένη Ελληνίδα Youtuber Βενετία Καμάρα. Η Βενετία Καμάρα σημειώνει εντυπωσιακή καριέρα στον χώρο του ελληνικού Youtube και προκαλεί εντυπώσεις με το ταλέντο της στο μακιγιάζ και στα ιδιαίτερα concepts που ενσαρκώνει. Στο πλαίσιο του Fenty Face Activation, μοιράστηκε το δικό της full make up face, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τα αγαπημένα της Fenty Beauty by Rihanna προϊόντα.

Τα προϊόντα Fenty Beauty by Rihanna διατίθενται στην Ελλάδα αποκλειστικά από τα καταστήματα Sephora, και μέσα από το www.sephora.gr και το mobile App Sephora Greece.

