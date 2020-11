Η Sinead O'Connor μπαίνει σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης : «Κάπνιζα χόρτο για 34 χρόνια»

Η Sinead O’ Connor αναβάλλει όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της αναβάλλει μέχρι το 2022 όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσω Twitter.

Η 53χρονη Ιρλανδή τραγουδίστρια και μουσικός, που έχει ασπαστεί το Ισλάμ και πλέον ονομάζεται Shuhanda Sadaqat, πρόκειται να ενταχθεί από μτην επόμενη εβδομάδα για ένα χρόνο σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ώστε να αντιμετωπίσει την εξάρτησή της από τα ναρκωτικά και να διαχειριστεί το ψυχολογικό της τραύμα, ύστερα από τον θάνατο αγαπημένου της προσώπου.

«Τα τελευταία έξι χρόνια ήταν πολύ τραυματικά και αυτή η χρονιά ήταν το τέλος, αλλά τώρα ξεκινάει η ανάρρωση» έγραψε η ίδια στον λογαριασμό της στο Twitter. «Φέτος έχασα έναν πολυαγαπημένο μου άνθρωπο και με επηρέασε τόσο πολύ άσχημα που με έκανε να εξαρτηθώ πολύ γρήγορα από ένα ναρκωτικό, όχι το ‘’χόρτο’’. Ήμουν εξαρτημένη από το ‘’χόρτο’’ για 34 χρόνια. Μια ολόκληρη ζωή.

Μεγάλωσα με πολλά τραύματα και καταχρήσεις. Και βρέθηκα κατευθείαν στη μουσική βιομηχανία.

Ποτέ δεν έμαθα πραγματικά πώς είναι η κανονική ζωή. Ποτέ δεν είχα χρόνο να επουλώσω τα τραύματά μου. Ούτε και ήμουν έτοιμη. Θα ήθελα την υποστήριξη και την κατανόησή σας και να κρατήστε τα εισιτήριά σας για το 2022, οπότε θα επιστρέψω με ένα καινούργιο άλμπουμ και περιοδεία» ανέφερε στα tweets της.

